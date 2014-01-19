В субботу вечером в Нижнем Тагиле сгорели 2 дома в коллективном саду

Как стало известно по данным ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 67 кв.м сгорели 2 садовых домика на участках 135 и 137. По предварительному заключению, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Ущерб пока устанавливается.

Добавим, в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Пожар удалось локализовать через 20 минут после поступления сообщения, а полностью он был потушен в 20:19.