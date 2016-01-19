Более 100 домов посёлка Северный были без воды: лопнула старая задвижка в колодце

Как сообщили редакции TagilCity.ru в «Водоканал-НТ», это произошло из-за аварии, причиной которой стало повреждение задвижки в колодце.

В колодце лопнула задвижка. На место выехала ремонтная бригада и приступила к устранению повреждения. Ремонт занял около 4 часов. В данный момент всё в порядке, вода есть сообщил диспетчер «Водоканала».

Известно, что коммунальные службы Нижнего Тагила привозили холодную воду в цистернах.

Но не только старые трубы беспокоят жителей Северного. Остро стоит проблема аварийных домов, но их ремонт перенесли на следующий год.