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Более 100 домов посёлка Северный были без воды: лопнула старая задвижка в колодце
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 100 домов посёлка Северный были без воды: лопнула старая задвижка в колодце

19 января 2016, 18:15ПроисшествияДенис Таратонов
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