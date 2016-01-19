Гонки по встречной полосе с выключенными фарами. Водитель иномарки устроил ДТП на Кольцовском тракте (ФОТО, ВИДЕО)

«Ночные новости» сообщают о том, что сегодня ночью в 3:30 на Кольцовском тракте столкнулось три автомобиля.

По пока неподтвержденной информации, водитель иномарки Toyota Avensis со скоростью 160 километров в час двигался со стороны аэропорта по встречной полосе в сторону Екатеринбурга. Фары его автомобиля были выключены. На трассе у него произошло лобовое столкновение с автомобилем Nissan Almera, после чего по касательной он врезался в заднюю часть автомобиля Volkswagen Touareg.

Водителя Nissan зажало в автомобиле, вызволить из искорёженного металла его смогли только сотрудники службы спасения. Затем он был госпитализирован для медицинского обследования. Его пассажир, к счастью, не пострадал. Как не пострадали и люди, ехавшие в Volkswagen.

А вот антигерой этой ночи с различными травмами был госпитализирован в больницу. 66.ru сообщает о том, что, по неподверженной информации, мужчина был пьян.

Во всех обстоятельствах произошедшей аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

Фото и видео: служба спасения «Сова»