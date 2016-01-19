Нечем было кормить детей: на Среднем Урале уволенный с работы мужчина пошел на разбой

Как рассказали Накануне.RU в МО МВД России «Ревдинский», в полицию поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, что в его магазин ворвался неизвестный в шапке с прорезями для глаз, и, угрожая продавцу ножом и предметом, похожим на пистолет, похитил из кассы 50 тыс. руб. На месте были установлены приметы нападавшего, следы обуви и его путь отхода. Сотрудники вневедомственной охраны начали по следам на снегу преследовать злоумышленника.

Пройдя расстояние около трех километров, нарушитель зашел в подъезд многоквартирного дома. Около двери своей квартиры он был задержан полицейскими. У злоумышленника изъято 7 тыс. 600 руб., нож, пластмассовый предмет, похожий на пистолет и шапка с прорезями для глаз. По словам задержанного, в кассе находилась именно эта сумма денег рассказали в полиции.

Задержанным оказался неработающий и несудимый местный житель 1981 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «разбой», ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.