Суд в Екатеринбурге обязал взыскать с директора турфирмы 8,5 млн руб. за обман 109 человек

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил взыскать с директора турфирмы «Розовый пеликан» Веры Лукьяновой, обманувшей 109 человек, 8,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Вера Лукьянова принимала деньги за туры и присваивала их себе. С ноября 2012 по июнь 2013 года женщина обманула 109 человек. После возбуждения уголовного дела Лукьянова скрылась и была объявлена в розыск сказали в ведомстве.

Лукьянова признана виновной по статье УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности».

Директору турфирмы назначено наказание в виде 470 часов обязательных работ. Однако, в связи с амнистией, женщина избежала наказания. Также суд удовлетворил иски 95 человек (заявления написали не все граждане) на общую сумму 8,5 млн рублей уточнили в суде.

Сейчас местонахождение женщины по-прежнему неизвестно.