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Суд в Екатеринбурге обязал взыскать с директора турфирмы 8,5 млн руб. за обман 109 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Суд в Екатеринбурге обязал взыскать с директора турфирмы 8,5 млн руб. за обман 109 человек

19 января 2016, 09:15ПроисшествияMaurice
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