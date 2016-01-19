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В Екатеринбурге парень расчленил тело убитого собутыльника и закатал его в ковёр
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге парень расчленил тело убитого собутыльника и закатал его в ковёр

19 января 2016, 15:55ПроисшествияMaurice
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