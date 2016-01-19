В Екатеринбурге парень расчленил тело убитого собутыльника и закатал его в ковёр

В Екатеринбурге в ночь на 17 января в доме N 7 на улице Подгорной произошло ЧП: молодой человек убил, а затем расчленил тело своего приятеля.

На месте преступления полицейские обнаружили расчленённое тело 47-летнего мужчины, завернутое в палас, изъяли следы и вещественные доказательства, в частности, ножи. Тут же, в квартире, был задержан подозреваемый – 19-летний молодой человек сообщает пресс-служба свердловской полиции.

Полицейские выяснили, что в доме было застолье, на котором присутствовало пять человек. Во время пьянки между участниками произошла ссора, которая переросла в потасовку, а завершилась убийством. Нападавший решил избавиться от тела и расчленил его.

Однако планам подозреваемого не суждено было сбыться. В органы правоохраны поступило сообщение от граждан, проживающих по соседству с квартирой, в которой в ту злополучную ночь развернулись описанные события уточняет пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Парню грозит срок до 15 лет лишения свободы.