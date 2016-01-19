В Екатеринбурге парень расчленил тело убитого собутыльника и закатал его в ковёр
Молодой человек хотел скрыть преступление, но на него заявил в полицию другой участник застолья.
В Екатеринбурге в ночь на 17 января в доме N 7 на улице Подгорной произошло ЧП: молодой человек убил, а затем расчленил тело своего приятеля.
На месте преступления полицейские обнаружили расчленённое тело 47-летнего мужчины, завернутое в палас, изъяли следы и вещественные доказательства, в частности, ножи. Тут же, в квартире, был задержан подозреваемый – 19-летний молодой человек сообщает пресс-служба свердловской полиции.
Полицейские выяснили, что в доме было застолье, на котором присутствовало пять человек. Во время пьянки между участниками произошла ссора, которая переросла в потасовку, а завершилась убийством. Нападавший решил избавиться от тела и расчленил его.
Однако планам подозреваемого не суждено было сбыться. В органы правоохраны поступило сообщение от граждан, проживающих по соседству с квартирой, в которой в ту злополучную ночь развернулись описанные события уточняет пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Парню грозит срок до 15 лет лишения свободы.
Расследование дела продолжается. Сейчас полицейские устанавливают степень участия всех членов компании в совершённом преступлении.