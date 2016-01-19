В Краснодаре беременная умерла в приемной женской консультации
19 января 2016, 11:35ПроисшествияMaurice
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Беременная девушка скоропостижно скончалась на руках у медиков.
Трагедия произошла в приемном покое женской консультации. По предварительной информации, 27-летняя женщина пришла в учреждение на плановый осмотр.
Внезапно молодой женщине стало плохо, и она рухнула лицом на пол, с высоты собственного роста.
Врачи женской консультации начали оказывать пострадавшей первую помощь, однако спасти женщину не удалось рассказали «Блокноту Краснодар» в СК Краснодара.
По одной из версий, у женщины оторвался тромб. Также известно, что у погибшей остался 10-ти месячный малыш.
В настоящий момент по факту гибели молодой девушки проводится проверка.
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