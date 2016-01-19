В Краснодаре беременная умерла в приемной женской консультации

Трагедия произошла в приемном покое женской консультации. По предварительной информации, 27-летняя женщина пришла в учреждение на плановый осмотр.

Внезапно молодой женщине стало плохо, и она рухнула лицом на пол, с высоты собственного роста.

Врачи женской консультации начали оказывать пострадавшей первую помощь, однако спасти женщину не удалось рассказали «Блокноту Краснодар» в СК Краснодара.

По одной из версий, у женщины оторвался тромб. Также известно, что у погибшей остался 10-ти месячный малыш.