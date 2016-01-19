В пригороде Нижнего Тагила рецидивист отнял у безногой старушки пенсию. Бабушка в реанимации (ФОТО)

Сообщение о нападении на пенсионерку поступило в полицию утром 16 января. На место выехала следственно-оперативная группа, руководимая начальником отдела полиции №21 Андреем Кузнецовым.

Полицейские установили, что около 9 часов утра в окно старушки постучали. Пока пожилая женщина вставала с кровати, незваный гость разбил окно и через него проник в жилье. Мужчина взял со стола нож, схватил пенсионерку, не успевшую даже сесть на инвалидное кресло, взял за горло и стал требовать денег. После того, как мужчина нанёс пенсионерке, не имеющей одной ноги, два ножевых удара, та отдала ему свою пенсию.

После этого нападавший скрылся, а истекающая кровью пенсионерка добралась до соседки, которая вызвала для пострадавшей пожилой женщины скорую помощь и полицию.

Раненая пенсионерка не только смогла описать нападавшего, более того, она узнала в грабителе своего 26-летнего бывшего соседа Виктора. Она оказывала ему посильную помощь после освобождения того из мест заключения.

На приметного рыжеволосого молодого человека немедленно были разосланы ориентировки во все отделы полиции Нижнего Тагила.

Долго искать грабителя не пришлось. Полицейские обнаружили его распивающим спиртные напитки в здании железнодорожного вокзала Нижнего Тагила. При себе у него был новый планшетный компьютер, который он купил на похищенные у пенсионерки 7000 рублей.

Старший следователь отдела полиции №21 Ольга Марамзина рассказала, что мужчина хорошо знаком полицейским. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, но его не исправили ни тюремные сроки, ни принудительное лечение в психиатрической больнице.

Пострадавшая от действий преступника пенсионерка-инвалид сейчас находится в реанимации. А сам неблагодарный рецидивист заключён под стражу и ожидает суда за разбой с причинением тяжкого вреда здоровью. На этот раз мужчина может оказаться в тюрьме на 15 лет.

ФОТО: Пресс-группа ММУ МВД России «Нижнетагильское»