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Вчера в центре Нижнего Тагила сгорела квартира. Погиб 47-летний мужчина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вчера в центре Нижнего Тагила сгорела квартира. Погиб 47-летний мужчина

19 января 2016, 16:50ПроисшествияПавел Щербина
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