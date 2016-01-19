Вчера в центре Нижнего Тагила сгорела квартира. Погиб 47-летний мужчина

ИА «Все новости» сообщает о том, что в тушении пламени принимало участие десять пожарных и три единицы специальной техники.

Из-за пожара из подъезда пришлось эвакуировать жителей. По лестничным пролётам сотрудники МЧС спустили одиннадцать жителей подъезда. Жильцов квартиры, в которой бушевало пламя, пришлось вынимать буквально из огня. 47-летний мужчина умер на руках специалистов неотложки, 54-летняя женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии с ожогами рук. Вероятно, она пыталась погасить пламя своими силами.

Соседи рассказали журналистам о том, что это не первое на их памяти возгорание в неблагополучной квартире, жильцы которой были большими любителями алкоголя. Обстоятельства и причины пожара сейчас устанавливаются специалистами. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.