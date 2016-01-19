Юная свердловчанка утопила свою двухмесячную дочь из-за депрессии

В сообщении девушка сообщила о том, что её внучка [ребёнок её сына и его бывшей сожительницы – прим. ред.] – умерла. Позднее женщина получила второе сообщение, где девушка 1994 г.р. писала о том, что ребёнок жив, но находится в больнице города Камышлов.

Это не успокоило бабушку ребёнка. Она обзвонила все медицинские учреждения Камышлова и Пышмы, но все они опровергли информацию о поступлении грудной девочки.

Заподозрив неладное, женщина обратилась в полицию, назвав точный адрес съемной квартиры в посёлке Пышма, где проживала девушка.

Для проверки по указанному адресу прибыли полицейские. На звонки и стук в дверь никто не отвечал. Было решено, что обстоятельства не терпят отлагательства, после этого полицейские проникли в жилище силой.

Хозяйка квартиры обнаружилась под кроватью. Она была трезвой, но полицейские описали её состояние как шоковое.

Младенца нигде видно не было. На резонный вопрос полицейских – где ребёнок, молодая женщина рассказала полицейским о том, что ребёнок скончался накануне в результате несчастного случая. Она, якобы, уронила ребёнка, отчего дочь умерла.

Полицейские продолжили разбирательство, это вынудило женщину сознаться в том, что она утопила ребёнка во время купания. Тело ребёнка мать хранила там же, в кладовке квартиры, завернутым в одеяло.

После того, как молодая мать созналась в убийстве, она поведала о точных обстоятельствах произошедшего. По её словам, она пошла на убийство ребёнка, рождённого в ноябре прошлого года, из-за состояния тяжёлой депрессии, сопровождавшейся постоянным плачем младенца. Купая ребёнка 15 января в 22:40, мать утопила ребёнка, спрятала тело, а затем отправила СМС-сообщения, с которых началась история.

Ранее девушка никогда не попадала в поле зрения полиции. С отцом 1991 г.р. ребёнка в браке она не состояла. Он проживал со своей матерью в Ирбите и в судьбе новорожденного не принимал никакого участия.

Материалы дела переданы полицией в Следственный комитет, где по факту преступления, совершенного молодой матерью, возбуждено уголовное дело по статье – «убийство малолетнего». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения.

Сейчас убийца новорождённого находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

TagilCity.ru напоминает о том, что недавно страну взбудоражила история семьи Курдюковых из Асбеста, в которой мать пыталась отравить своего сына крысиным ядом. Травительница сейчас находится в СИЗО, а её ребёнок накануне выписан из больницы и передан отцу.