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Юная свердловчанка утопила свою двухмесячную дочь из-за депрессии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юная свердловчанка утопила свою двухмесячную дочь из-за депрессии

19 января 2016, 12:20ПроисшествияПавел Щербина
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