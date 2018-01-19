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Бурятский подросток с топором напал на учеников и поджег школу (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бурятский подросток с топором напал на учеников и поджег школу (ВИДЕО)

19 января, 10:50Происшествия
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