Бурятский подросток с топором напал на учеников и поджег школу (ВИДЕО)
19 января, 10:50Происшествия
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В Бурятии школьник напал на семиклассников в здании учебного заведения. В больницы Улан-Удэ госпитализированы 6 человек.
Утром, 19 января 2018 года, в одной из школ Улан-Удэ на школьников было совершено нападение, в результате которого пострадали 6 человек, в том числе и один из нападавших.
По предварительным данным, девятиклассник пришел в школу с топором и ранил нескольких детей и учителя. Затем был совершен поджог с помощью бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Рассматривается версия о том, что нападавших было трое.
Следственный комитет России по Бурятии возбудил уголовное дело по факту нападения на детей. Все обстоятельства происшествия выясняются.
15 января 2018 года нападение на учеников произошло в одной из школ Перми.
Видео: buryatia.sledcom.ru
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