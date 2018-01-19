Бурятский подросток с топором напал на учеников и поджег школу (ВИДЕО)

Утром, 19 января 2018 года, в одной из школ Улан-Удэ на школьников было совершено нападение, в результате которого пострадали 6 человек, в том числе и один из нападавших.

По предварительным данным, девятиклассник пришел в школу с топором и ранил нескольких детей и учителя. Затем был совершен поджог с помощью бутылки с воспламеняющейся жидкостью. Рассматривается версия о том, что нападавших было трое.

Следственный комитет России по Бурятии возбудил уголовное дело по факту нападения на детей. Все обстоятельства происшествия выясняются.

15 января 2018 года нападение на учеников произошло в одной из школ Перми.

Видео: buryatia.sledcom.ru