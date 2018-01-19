Две женщины пострадали в лобовой аварии «ВАЗов» на трассе под Нижним Тагилом (ВИДЕО)
19 января, 15:30Происшествия
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На трассе Нижний Тагил - Нижняя Салда 18 января произошла авария с участием двух «вазовских» легковушек. В ДТП есть пострадавшие.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 января 2018 года около 19 часов в районе 49-го километра автодороги, соединяющей Нижний Тагил и Нижнюю Салду, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.
По предварительным данным, 24-летняя женщина-водитель «ВАЗ-21140» не справилась c управлением и ее автомобиль вынесло на встречный «ВАЗ-2114», за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения.
Помимо женщины-водителя в произошедшей аварии пострадала 36-летняя пассажирка встречного автомобиля. Обе женщины с различными травмами были госпитализированы.
Сотрудники ГИБДД Свердловской области разбираются в обстоятельствах ДТП.
Видео: ИА «Между строк»
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