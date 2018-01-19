Две женщины пострадали в лобовой аварии «ВАЗов» на трассе под Нижним Тагилом (ВИДЕО)

18 января 2018 года около 19 часов в районе 49-го километра автодороги, соединяющей Нижний Тагил и Нижнюю Салду, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

По предварительным данным, 24-летняя женщина-водитель «ВАЗ-21140» не справилась c управлением и ее автомобиль вынесло на встречный «ВАЗ-2114», за рулем которого находился мужчина 1965 года рождения.

Помимо женщины-водителя в произошедшей аварии пострадала 36-летняя пассажирка встречного автомобиля. Обе женщины с различными травмами были госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД Свердловской области разбираются в обстоятельствах ДТП.