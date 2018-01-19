Жительница Кировграда обвиняется в убийстве собутыльника при помощи ножа

Конфликт, который привёл к смерти одного из его участников, произошёл вечером 4 ноября 2017 года в одной из квартир Кировграда.

Обвиняемая и её 26-летний знакомый распивали спиртные напитки. По версии следствия, во время застолья произошла ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов сожителю.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, задержанная полностью признала свою вину в убийстве. 18 января материалы уголовного дела были переданы в суд.

Подозреваемой предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Максимальный срок наказания, предусмотренный законом по этой статье, составляет 15 лет тюремного заключения.