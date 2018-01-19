Жительница Кировграда обвиняется в убийстве собутыльника при помощи ножа
19 января, 22:35Происшествия
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Перед судом Кировграда предстанет женщина, которую обвиняют в убийстве знакомого во время пьяной ссоры.
Конфликт, который привёл к смерти одного из его участников, произошёл вечером 4 ноября 2017 года в одной из квартир Кировграда.
Обвиняемая и её 26-летний знакомый распивали спиртные напитки. По версии следствия, во время застолья произошла ссора, в ходе которой женщина схватила кухонный нож и нанесла несколько ударов сожителю.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области, задержанная полностью признала свою вину в убийстве. 18 января материалы уголовного дела были переданы в суд.
Подозреваемой предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Максимальный срок наказания, предусмотренный законом по этой статье, составляет 15 лет тюремного заключения.
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