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Поднят весь состав полиции: 13-летняя ученица лицея пропала в Качканаре
Сюжеты:
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Поднят весь состав полиции: 13-летняя ученица лицея пропала в Качканаре

Сегодня, 18:53ПроисшествияФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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