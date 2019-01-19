Поднят весь состав полиции: 13-летняя ученица лицея пропала в Качканаре

18 января в 17:00 в Качканаре пропала школьница, которая никогда не уходила из дома. Правоохранительные органы предполагают, что девочка может находится с несовершеннолетней спутницей.

Школьница была одета в пуховик черного цвета длинною до колена, такого же цвета угги и джинсовые штаны, серого цвета шапку и шарф.

Рост девочки 1 м 40 см, школьница плотного телосложения, глаза темно-карие, волосы темно-русые, сообщает «Комсомольская правда».

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Для поисков подростка был поднят весь состав сотрудников МВД, также в установлении местонахождения девочки участвуют представители Росгвардии и добровольцы.