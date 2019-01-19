Ребенок с подозрением на корь был госпитализирован в больницу Екатеринбурга
Сегодня, 21:10ПроисшествияФото: pixabay.com
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С подозрением на корь был доставлен в медучреждение Екатеринбурга. В доме, где проживал малыш, медики проводят вакцинацию.
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Обход совершают врачи уральской столицы в здании, где находился ребенок. Медики выясняют о наличии вакцинации и ставят, если это необходимо, прививки. Заразится могут и взрослые жители, и их дети, сообщает Znak.com.
Напомним, что с 11 января работники медслужб следят за состоянием жителей МКД №6 на улице Совхозной.
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