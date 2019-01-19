Вор в законе Эдуард Сахнов этапирован в ИК-12 под Нижним Тагилом

58-летний Эдуард Сахнов отбывает 22-летнее наказание. Арестован Сахнов был в 2005 году.

Эдуард Сахнов, по версии «Новой газеты», имел покровителей в Государственной думе. По данным СМИ, депутаты Госдумы направляли в Верховный суд РФ и Генпрокуратуру письма в защиту заключенного, сообщают «Аргументы и Факты – Урал».