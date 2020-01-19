На трассе под Екатеринбургом при лобовом столкновении иномарок погибли два человека
Сегодня, 21:40ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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На трассе под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, а также четверо получили травмы, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
На трассе между Екатеринбургом и поселком Арти произошло лобовое столкновение двух иномарок. Водитель Renault Logan выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с Chevrolet Clan. В результате водитель и один из пассажиров «Рено» скончались на месте.
Четыре человека получили травмы — трое пассажиров «Шевроле» и один — «Рено».
За выходные это уже третье смертельное ДТП в Свердловской области. В Артемовском на трассе погибла женщина, после того, как ее из такси высадил муж. Минувшей ночью Lada Kalina выехала на встречную полосу и попала под фуру. В результате погибли два человека — водитель и пассажир «Лады».
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