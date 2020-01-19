На Урале при столкновении легкового автомобиля с фурой погибли двое человек
Сегодня, 12:34ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
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На трассе Нижние Серьги-Михайловск-Арти произошло столкновение легкового автомобиля и фуры, в результате которого погибли двое человек, сообщает «Комсомольская правда».
Водитель Lada Kalina, двигался со стороны Михайловска. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой Iveko. В результате столкновения водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС, а также следственно-оперативная группа.
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