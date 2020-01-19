На Урале при столкновении легкового автомобиля с фурой погибли двое человек

Водитель Lada Kalina, двигался со стороны Михайловска. В какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой Iveko. В результате столкновения водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались от полученных травм до приезда скорой помощи.