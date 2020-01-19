Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Ханты-Мансийске

Самолет, совершавший рейс из Екатеринбурга в Сургут, экстренно приземлился в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топлива.

Сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили изданию в пресс-службе перевозчика.