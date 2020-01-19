Самолет из Екатеринбурга экстренно приземлился в Ханты-Мансийске
Сегодня, 12:13ПроисшествияФото: pixabay.com
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Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший из Екатеринбурга, экстренно приземлился в Ханты-Мансийске, сообщают «РИА-Новости».
Сюжеты: Екатеринбург
Самолет, совершавший рейс из Екатеринбурга в Сургут, экстренно приземлился в Ханты-Мансийске из-за сработавшего датчика топлива.
Сработал датчик топливомера, и командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме, сообщили изданию в пресс-службе перевозчика.
Для пассажиров борта был подготовлен резервный борт, а во время ожидания предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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