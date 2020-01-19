В Екатеринбурге ночью неизвестный выстрелил в автомобиль на перекрестке

Автомобиль пострадавшего остановился на перекрестке улиц Малышева и Репина на светофоре. В этот момент водитель услышал хлопок и звон осыпающегося стекла.

Я остановился на светофоре и услышал хлопок, а потом осыпалось заднее правое стекло. Со мной ехала пассажирка, к счастью, она была на переднем сиденье, но все равно очень испугалась. Я тоже, если честно, немного испугался. Вызвал полицию, рассказал порталу мужчина.

По словам водителя, рядом не было других людей и машин. Поэтому, он считает, что стреляли из окна дома.

На место прибыл наряд полиции для осмотра места происшествия. Пуля не была обнаружена.

Пострадавший подал заявление в полицию для расследования инцидента.