В Екатеринбурге ночью неизвестный выстрелил в автомобиль на перекрестке
В Екатеринбурге, ночью, 19 января, неизвестный выстрелил в автомобиль из пневматического оружия, когда он остановился на перекрестке, сообщает E1.
Автомобиль пострадавшего остановился на перекрестке улиц Малышева и Репина на светофоре. В этот момент водитель услышал хлопок и звон осыпающегося стекла.
Я остановился на светофоре и услышал хлопок, а потом осыпалось заднее правое стекло. Со мной ехала пассажирка, к счастью, она была на переднем сиденье, но все равно очень испугалась. Я тоже, если честно, немного испугался. Вызвал полицию, рассказал порталу мужчина.
По словам водителя, рядом не было других людей и машин. Поэтому, он считает, что стреляли из окна дома.
На место прибыл наряд полиции для осмотра места происшествия. Пуля не была обнаружена.
Пострадавший подал заявление в полицию для расследования инцидента.
По данному факту отделом полиции проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщила пресс-служба УМВД России по г. Екатеринбургу.