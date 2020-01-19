В Краснотурьинске пьяный охотник расстрелял дверь соседа из-за жалоб на шум
Сегодня, 18:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Стрельба произошла в Краснотурьинске в одном из домов на улице Фрунзе в воскресенье 19 января. Уралец 1986 года рождения открыл огонь по двери соседа из чувства мести, сообщают ЕАН.
Задержанный правоохранителями мужчина официально зарегистрирован как охотник. Осенью на мужчину пожаловались соседи из-за громкой музыки. Тогда его привлекли к административной ответственности. Одним из мотивов этой пьяной стрельбы называют желание уральца отомстить пожаловавшимся соседям.
Возможно, таким образом мужчина хотел «насолить» заявителю, которым кстати оказался ранее судимый за тяжкое преступление гражданин, 1991 года рождения. По итогам начавшейся проверки полиция Краснотурьинска примет обоснованное процессуальное решение. Стрелок задержан и доставлен в дежурную часть,сообщает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
У нетрезвого нарушителя также были изъяты оружие (два ствола марки ИЖ и Сайга).
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