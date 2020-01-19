В Нижнем Тагиле водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе двух школьниц

Установлено, что 65-летний водитель «Газели», двигаясь по Черноисточинскому шоссе со стороны улицы Бригадной в сторону улицы Челюскинцев, у дома № 28 совершил наезд на двух школьниц, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП обе пострадавшие получили сотрясение головного мозга. Кроме того, у одной девочки травма бедра, у другой — ушибы поясницы и грудной клетки. После осмотра медиками школьницы были отправлены домой.