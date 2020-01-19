В Нижнем Тагиле водитель «Газели» сбил на пешеходном переходе двух школьниц
Сегодня, 20:40ПроисшествияФото: группа «Инцидент Нижний Тагил»
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Сегодня, 19 января, в Нижнем Тагиле две 13-летние девочки, переходя дорогу по пешеходному переходу, попали под колеса автомобиля «Газель», сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что 65-летний водитель «Газели», двигаясь по Черноисточинскому шоссе со стороны улицы Бригадной в сторону улицы Челюскинцев, у дома № 28 совершил наезд на двух школьниц, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП обе пострадавшие получили сотрясение головного мозга. Кроме того, у одной девочки травма бедра, у другой — ушибы поясницы и грудной клетки. После осмотра медиками школьницы были отправлены домой.
Медосвидельствование показало, что на момент аварии водитель был трезв. Он рассказал, что не заметил переходящих дорогу девочек.
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