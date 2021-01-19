Силовики обыскали уральский банк по делу о взятке экс-главы УМВД Екатеринбурга

Отмечается, что сотрудники следственного управления также осуществили обыск дома у директора по корпоративным отношениям и социальным проектам УГМК Олега Мелюхова и начальника службы безопасности организации, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Топ-менеджера Мелюхина подозревают в том, что он осуществлял модерацию сделки, в процессе которой экс-председатель банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев передал взятку бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову.
Напомним, в начале октября Трифонова этапировали из Москвы в Свердловскую область для того, чтобы поместить его в ИК № 13 в Нижнем Тагиле. Там отбывают наказание бывшие силовики.