Силовики обыскали уральский банк по делу о взятке экс-главы УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в банке «Кольцо Урала» прошел обыск, который был инициирован следственным управлением Следственного комитета России в связи с уголовным делом бывшего главы УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова.

Отмечается, что сотрудники следственного управления также осуществили обыск дома у директора по корпоративным отношениям и социальным проектам УГМК Олега Мелюхова и начальника службы безопасности организации, сообщает Е1 со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Топ-менеджера Мелюхина подозревают в том, что он осуществлял модерацию сделки, в процессе которой экс-председатель банка «Кольцо Урала» Олег Коноплев передал взятку бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову. Напомним, в начале октября Трифонова этапировали из Москвы в Свердловскую область для того, чтобы поместить его в ИК № 13 в Нижнем Тагиле. Там отбывают наказание бывшие силовики. Арестованного экс-главу УМВД Екатеринбурга этапируют в колонию Нижнего Тагила

