Устал и пришел в полицию: пропавший 12-летний тагильский подросток найден в Серове

Устал и пришел в полицию: пропавший 12-летний тагильский подросток найден в Серове

Сегодня, 11:00ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
12-летний тагильчанин Кирилл Щекутов, который ушел из дома, был найден в Серове.

Заявление в полицию родители написали 18 января, ребенок поссорился с отцом из-за учебы и ушел из дома на улице Захарова, 1. Сотрудники правоохранительных органов были подняты и ориентированы на розыск подростка.

В начале второго в отдел полиции № 20 поступила информация из Серовского ОВД о том, что ребенок обратился с сотрудникам полиции за помощью,рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское».

Предварительно, после ссоры, ребенок взял деньги из копилки и уехал на электричке в Серов. Там он погулял, замерз и устал, после чего попросил полицейских о помощи.

Родители уже привезли подростка домой. Сегодня состоится встреча с инспекторами ПДН, будут выяснять обстоятельства, причины ухода и решать, какие меры будут приниматься,пояснили в ведомстве.

Напомним, в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле пропали трое подростков. Позже двое из них были найдены в кафе на Вагонке.

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