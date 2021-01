Устал и пришел в полицию: пропавший 12-летний тагильский подросток найден в Серове

12-летний тагильчанин Кирилл Щекутов, который ушел из дома, был найден в Серове.

Заявление в полицию родители написали 18 января, ребенок поссорился с отцом из-за учебы и ушел из дома на улице Захарова, 1. Сотрудники правоохранительных органов были подняты и ориентированы на розыск подростка. В начале второго в отдел полиции № 20 поступила информация из Серовского ОВД о том, что ребенок обратился с сотрудникам полиции за помощью,рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД «Нижнетагильское». Предварительно, после ссоры, ребенок взял деньги из копилки и уехал на электричке в Серов. Там он погулял, замерз и устал, после чего попросил полицейских о помощи. Родители уже привезли подростка домой. Сегодня состоится встреча с инспекторами ПДН, будут выяснять обстоятельства, причины ухода и решать, какие меры будут приниматься,пояснили в ведомстве. Напомним, в октябре 2020 года в Нижнем Тагиле пропали трое подростков. Позже двое из них были найдены в кафе на Вагонке. Ушли и не вернулись: в Нижнем Тагиле пропали трое подростков

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter