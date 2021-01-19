В Екатеринбурге из-за сорванного пожарного крана затопило семь этажей дома

В Екатеринбурге из-за сорванного пожарного крана затопило семь этажей дома

Сегодня, 09:26ПроисшествияPhoto: читатель Е1
В Екатеринбурге в многоквартирном доме сорвало кран пожарного гидранта. Вода залила лифты, лестницу и попала в квартиры жильцов.

Потоп случился 18 января в 14-этажном доме на улице Пехотинцев, 21б на седьмом этаже. Жители дома рассказали, что вода за час залила все этажи до первого, в лифтах застряли люди, в некоторых квартирах выключался свет. Кроме того, помощи от управляющей компании они так и не дождались, воду перекрыл один из жильцов дома.

Намочило стены смежных квартир, у многих сейчас кухни затопленные, стены мокрые. Мы сейчас даже не понимаем масштаб бедствия, так как все жильцы сейчас пытаются в своих квартирах их как-то устранять,рассказал Е1 жилец подъезда.

По его словам, сейчас весь подъезд во льду. Лифты не работают и людям приходится ходить по скользким лестницам. В управляющей компании жителям ответили, что будут устранять последствия сегодня.

Напомним, 17 января в Екатеринбурге из-за сорванного гидранта затопило четыре этажа и подвал в 18-этажном доме.

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