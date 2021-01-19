В Екатеринбурге из-за сорванного пожарного крана затопило семь этажей дома

Потоп случился 18 января в 14-этажном доме на улице Пехотинцев, 21б на седьмом этаже. Жители дома рассказали, что вода за час залила все этажи до первого, в лифтах застряли люди, в некоторых квартирах выключался свет. Кроме того, помощи от управляющей компании они так и не дождались, воду перекрыл один из жильцов дома.