В Екатеринбурге из-за сорванного пожарного крана затопило семь этажей дома

Потоп случился 18 января в 14-этажном доме на улице Пехотинцев, 21б на седьмом этаже. Жители дома рассказали, что вода за час залила все этажи до первого, в лифтах застряли люди, в некоторых квартирах выключался свет. Кроме того, помощи от управляющей компании они так и не дождались, воду перекрыл один из жильцов дома.
Намочило стены смежных квартир, у многих сейчас кухни затопленные, стены мокрые. Мы сейчас даже не понимаем масштаб бедствия, так как все жильцы сейчас пытаются в своих квартирах их как-то устранять,рассказал Е1 жилец подъезда.
По его словам, сейчас весь подъезд во льду. Лифты не работают и людям приходится ходить по скользким лестницам. В управляющей компании жителям ответили, что будут устранять последствия сегодня.
Напомним, 17 января в Екатеринбурге из-за сорванного гидранта затопило четыре этажа и подвал в 18-этажном доме.