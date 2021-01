В Екатеринбурге при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали 4 человека

В Екатеринбурге в результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали четыре человека, в том числе и двое детей. На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

19 января в 13.00 возле дома № 56 на улице Репина столкнулись два автобуса. По предварительной информации, водитель «Богдана» маршрута № 16 ехал в сторону улицы Васильева. Водитель не рассчитал дистанцию до МАЗа маршрута № 24, который остановился на светофоре. В результате столкновения пострадали четыре пассажира автобуса «Богдан». Среди них двое взрослых и двое детей. 74-летняя женщина была госпитализирована с травмой головы и рваной раной верхней губы. В детское медучреждение доставлены двое подростков. У одного диагностирован перелом носа, а у второго — ушиб мягких тканей лица. Кроме того, на месте происшествия была оказана помощь 22-летней девушке. Она от госпитализации отказалась. Транспортные средства получили повреждения. За рулем «Богдана» находился 43-летний мужчина, который имеет стаж 17 лет. В 2020 году он привлекался к ответственности семь раз за нарушение ПДД, пишет «Областная газета». Сам водитель объяснил, что не успел остановиться. На месте происшествия сотрудники ГИБДД установили, что на передней части автобуса «Богдан» установлены колеса с разными рисунками протектора. По данному факту проводится проверка автопредприятия.

