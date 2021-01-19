В Екатеринбурге при столкновении двух пассажирских автобусов пострадали 4 человека

В результате столкновения пострадали четыре пассажира автобуса «Богдан». Среди них двое взрослых и двое детей. 74-летняя женщина была госпитализирована с травмой головы и рваной раной верхней губы. В детское медучреждение доставлены двое подростков. У одного диагностирован перелом носа, а у второго — ушиб мягких тканей лица. Кроме того, на месте происшествия была оказана помощь 22-летней девушке. Она от госпитализации отказалась.