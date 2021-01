В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения в детском лагере для мальчиков

В Екатеринбурге прокуратура выявила нарушения в ходе проверки из-за жалоб на побои в детском лагере, а организатор оказался сторонником секты.

Прокуратура выявила нарушения санитарных и противопожарных норм, сообщает E1. В лагере для мальчиков 8-16 лет ребят учат быть самостоятельными. Дети изучают единоборства, готовят и прибирают за собой. Как отмечает издание, организатор лагеря Альберт Ситников является сторонником движения Шао дао, которое по нескольким факторам похоже на секту. На просторах всемирной сети интернет редакции удалось обнаружить несколько фактов о школе Шао дао. Последователи называют её «Путем спокойствия» или «Путем бессмертия». Сторонники называют себя кланом. Посещение занятий платное — три тысячи рублей за день. Дополнительный сбор взимается при регистрации. С будущих участников берут по 18 тысяч рублей. В перечень занятий входят уроки с названиями вроде «Прикосновение к четырем дорогам» и «Совершенствования и управления Каркасами накопления энергий для медитативных и омолаживающих практик и восстановления изначальных ресурсов организма». По мнению экспертов, движение можно назвать сектой, так как прямо заявляется о том, что они не имеют отношения к религии. Сам Ситников не считает Шао дао сектой и не видит ничего плохого в том, что он не сообщает родителям о своем принадлежности к движению. Напомним, прокурорская проверка была организована из-за сообщений двух жительниц Екатеринбурга. Они заявили, что их детей избили в «Мужской школе». В Екатеринбурге детский лагерь для мальчиков обвинили в избиении детей

