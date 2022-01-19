300 тысяч рублей за травмированный палец ребенка заплатит УК в Нижнем Тагиле

300 тысяч рублей за травмированный палец ребенка заплатит УК в Нижнем Тагиле
300 тысяч рублей за травмированный палец ребенка заплатит УК в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: 1MI
Суд обязал управляющую компанию выплатить 300 тысяч рублей родителям ребенка, получившего травму на детской площадке в Нижнем Тагиле.

Инцидент произошел в мае прошлого года на детской площадке на улице Энтузиастов. Ребенок гулял с родителями и решил прокатиться с другими детьми на карусели «Глобус». У него соскользнула нога и застряла в самом низу. Другие дети не успели остановить карусель, и в итоге ребенку разрезало часть пальца на ноге, малыш получил открытый перелом.

Его родители написали жалобу на управляющую компанию в прокуратуру. Дело дошло до суда, где УК признала свою вину и спилила карусель. Суд назначил родителям ребенка денежную компенсацию в размере 300 тысяч рублей, часть из которых УК уже выплатила, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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