300 тысяч рублей за травмированный палец ребенка заплатит УК в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в мае прошлого года на детской площадке на улице Энтузиастов. Ребенок гулял с родителями и решил прокатиться с другими детьми на карусели «Глобус». У него соскользнула нога и застряла в самом низу. Другие дети не успели остановить карусель, и в итоге ребенку разрезало часть пальца на ноге, малыш получил открытый перелом.