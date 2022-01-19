Депортация грозит обругавшей пенсионерку женщине-кондуктору из Екатеринбурга

Правоохранительные органы областной столицы установили личность кондуктора и привезли ее в отделение. Оказалось, что она гражданка одной из среднеазиатских республик и не имеет разрешения работать на территории России. Женщина сказала, что очень раскаивается в своей грубости и принесла извинения.