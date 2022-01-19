Депортация грозит обругавшей пенсионерку женщине-кондуктору из Екатеринбурга

Скандал произошел вечером 17 января. Пожилая пассажирка автобуса пожаловалась на скользкие ступеньки, в ответ на что кондуктор разразилась нецензурной бранью — успокоить ее не смог даже водитель автобуса.
Правоохранительные органы областной столицы установили личность кондуктора и привезли ее в отделение. Оказалось, что она гражданка одной из среднеазиатских республик и не имеет разрешения работать на территории России. Женщина сказала, что очень раскаивается в своей грубости и принесла извинения.
В ее отношении были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, отсутствие маски в общественном месте и за нарушение миграционного законодательства. Также будет рассматриваться вопрос о ее депортации с территории России, сообщили в пресс-службе УМВД областного центра.