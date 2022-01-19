Двух водителей в Свердловской области обвиняют во взятках полицейским

Двух водителей в Свердловской области обвиняют во взятках полицейским
Двух водителей в Свердловской области обвиняют во взятках полицейским
Сегодня, 17:02ПроисшествияФото: 1MI
Два уголовных дела расследуют в Ревде. Они связаны с попытками дачи взяток сотрудникам ГИБДД.

Фигурант первого дела — 46-летний мужчина. Его обвиняют в покушении на дачу взятки должностному лицу за незаконное бездействие.

14 января этого года он, водитель тягача, осуществлял перевозку сырой древесины без сопроводительной документации. Машину остановили сотрудники ГИБДД и выявили нарушение.

Они хотели составить административный протокол, но дальнобойщик предложил этого не делать взамен на 50 тысяч рублей. То есть, предложил полицейским взятку. Его предупредили об отвественности, но водитель настаивал на своем.

Днем позже подобный случай произошел в Дегтярске. Откупиться от госавтоинспекторов попытался 23-летний местный житель, у которого не оказалось при себе водительских прав. Бездействие сотрудников МВД он оценил в 20 тысяч рублей.

По обоим этим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. По закону злоумышленникам грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы.

Только в 2021 году по аналогичным эпизодам наши коллеги из Следственного комитета по материалам органов внутренних дел возбудили 134 уголовных дела, прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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