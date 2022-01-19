Первоклассник отморозил руки на уроке физкультуры в школе в Екатеринбурге

Ребенок говорил о том, что у него замерзли руки учителю, однако он не обращал на него внимания и занимался своими делами, рассказала мама ученика в группе «Черный список. Екатеринбург» Вконтакте.
На своей странице в соцсети мама уточняет, что ее сын забыл варежки в рюкзаке. Однако учитель не реагировал на жалобы. Она уточнила, что в родительском чате ее обвинили в том, что мама сама виновата.
В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что на данный момент в школе начато расследование инцидента, а классный руководитель поддерживает связь с семьей. По результатам проверки будет принято решение. Также подготавливается информация для полиции и прокуратуры.