Первоклассник отморозил руки на уроке физкультуры в школе в Екатеринбурге

Первоклассник отморозил руки на уроке физкультуры в школе в Екатеринбурге
Первоклассник отморозил руки на уроке физкультуры в школе в Екатеринбурге
Сегодня, 11:28ПроисшествияФото: pixabay.com
Обморожение кистей обеих рук получил школьник во время урока физкультуры в Екатеринбурге. Инцидент произошел в школе № 98.

Ребенок говорил о том, что у него замерзли руки учителю, однако он не обращал на него внимания и занимался своими делами, рассказала мама ученика в группе «Черный список. Екатеринбург» Вконтакте.

На своей странице в соцсети мама уточняет, что ее сын забыл варежки в рюкзаке. Однако учитель не реагировал на жалобы. Она уточнила, что в родительском чате ее обвинили в том, что мама сама виновата.

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что на данный момент в школе начато расследование инцидента, а классный руководитель поддерживает связь с семьей. По результатам проверки будет принято решение. Также подготавливается информация для полиции и прокуратуры.

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