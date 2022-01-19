Пропавшего в аэропорту «Кольцово» петербуржца разыскивают в Екатеринбурге

Житель города Тихвин Ленинградской области Станислав Бударецкий прибыл в аэропорт столицы региона на рейсе «Новосибирск-Екатеринбург» 21 мая 2019 года, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Рост Станислава около 180 сантиметров, при себе имел паспорт и банковские карты. Розыск пропавшего ведется следователями в рамках уголовного дела.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении или обстоятельствах пропажи Станислава, просят позвонить по телефону: 8(953) 609-49-55. Конфиденциальность гарантируется, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.