Пропавшего в аэропорту «Кольцово» петербуржца разыскивают в Екатеринбурге

Пропавшего в аэропорту «Кольцово» петербуржца разыскивают в Екатеринбурге
Пропавшего в аэропорту «Кольцово» петербуржца разыскивают в Екатеринбурге
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: Пресс-служба СК по Свердловской области
31-летнего жителя Ленинградской области, который пропал после прибытия в «Кольцово», разыскивают следователи Екатеринбурга.

Житель города Тихвин Ленинградской области Станислав Бударецкий прибыл в аэропорт столицы региона на рейсе «Новосибирск-Екатеринбург» 21 мая 2019 года, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Рост Станислава около 180 сантиметров, при себе имел паспорт и банковские карты. Розыск пропавшего ведется следователями в рамках уголовного дела.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении или обстоятельствах пропажи Станислава, просят позвонить по телефону: 8(953) 609-49-55. Конфиденциальность гарантируется, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

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Екатеринбург
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