Роспотребнадзор организовал проверку после отравления детей в Верхней Пышме

Тревогу забили родители детей, воспитанников детского сада. По сообщениям, размещенным в соцсетях, массовое отравление произошло еще 12 января, но администрация якобы до последнего пыталась замолчать этот случай.
Малышей накормили перловой кашей. После этого у них стали болеть животы. Медики видят причину в острой кишечной инфекции.
Родителям перловка показалась черной. Они это объясняют плохой промывкой крупы в пищеблоке. С 19 января в саду введен карантин. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как пояснили в Северном Екатеринбургском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о детском саде № 2. В настоящее время там оценивают соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты обещают опубликовать на сайте ведомства.