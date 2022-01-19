Роспотребнадзор организовал проверку после отравления детей в Верхней Пышме

Как пояснили в Северном Екатеринбургском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о детском саде № 2. В настоящее время там оценивают соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты обещают опубликовать на сайте ведомства.