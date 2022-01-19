Роспотребнадзор организовал проверку после отравления детей в Верхней Пышме

Роспотребнадзор организовал проверку после отравления детей в Верхней Пышме
Роспотребнадзор организовал проверку после отравления детей в Верхней Пышме
Сегодня, 14:35ПроисшествияФото: 1MI
Роспотребнадзор Свердловской области начал проверку по факту массового отравления детей в Верхней Пышме.

Тревогу забили родители детей, воспитанников детского сада. По сообщениям, размещенным в соцсетях, массовое отравление произошло еще 12 января, но администрация якобы до последнего пыталась замолчать этот случай.

Малышей накормили перловой кашей. После этого у них стали болеть животы. Медики видят причину в острой кишечной инфекции.

Родителям перловка показалась черной. Они это объясняют плохой промывкой крупы в пищеблоке. С 19 января в саду введен карантин. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как пояснили в Северном Екатеринбургском территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о детском саде № 2. В настоящее время там оценивают соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Результаты обещают опубликовать на сайте ведомства.

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