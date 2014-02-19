В Нижнем Тагиле полицейская машина протаранила Ford Focus (ВИДЕО)

Полицейская машина ВАЗ-2114 мчалась на вызов и поехала на красный свет по трамвайным путям. В это время на перекресток выехала 37-летняя женщина на Ford Focus, она не услышала сирены, не увидела служебный автомобиль. От удара полицейскую машину развернуло на 180 градусов. Оба автомобиля отбросило на трамвайные пути.