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В Нижнем Тагиле полицейская машина протаранила Ford Focus (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле полицейская машина протаранила Ford Focus (ВИДЕО)

19 февраля 2014, 17:10ПроисшествияЕвгения
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