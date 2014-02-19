В Нижнем Тагиле полицейская машина протаранила Ford Focus (ВИДЕО)
19 февраля 2014, 17:10ПроисшествияЕвгения
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Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, авария произошла 14 февраля на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле.
Полицейская машина ВАЗ-2114 мчалась на вызов и поехала на красный свет по трамвайным путям. В это время на перекресток выехала 37-летняя женщина на Ford Focus, она не услышала сирены, не увидела служебный автомобиль. От удара полицейскую машину развернуло на 180 градусов. Оба автомобиля отбросило на трамвайные пути.
Сейчас правоохранители начали проводить проверку по факту ДТП.
Если выяснится, что водитель превысил свои служебные полномочия и его признают виновником аварии, то его ждет дисциплинарное наказание, как и его непосредственных руководителей — за низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области.
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