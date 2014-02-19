В Нижнем Тагиле пожар: мужчина доставлен в токсикоцентр
19 февраля 2014, 13:50Происшествия
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Вчерашним днем в 15:04 в МЧС поступило сообщение о том, что горит квартира в доме №14 по улице Пархоменко.
Пожар случился на 2 этаже, а в качестве причины называют неосторожное обращение с огнем. По официальной версии, квартиросъемщик, мужчина 1961 года рождения, курил дома и уснул. В итоге он отравился продуктами горения и был доставлен в токсикоцентр в состоянии средней тяжести.
Также известно, что на площади 2 квадратных метра было повреждено домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 6 человек.
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