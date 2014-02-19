В Нижнем Тагиле пожар: мужчина доставлен в токсикоцентр

Пожар случился на 2 этаже, а в качестве причины называют неосторожное обращение с огнем. По официальной версии, квартиросъемщик, мужчина 1961 года рождения, курил дома и уснул. В итоге он отравился продуктами горения и был доставлен в токсикоцентр в состоянии средней тяжести.