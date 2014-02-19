За выходные в Зауралье убито семь косуль. Среди браконьеров - тагильчане
За выходные, с 14 по 16 февраля в Зауралье незаконно добыто семь косуль. У нарушителей изъято восемь единиц оружия, в том числе и незарегистрированные в органах МВД. Примечательно, что немало нарушений правил охоты допущено гражданами из соседних областей.
Как рассказывают в департаменте природных ресурсов, наибольшее количество нарушений выявлено на территории Далматовского и Шумихинского районов. Так, в Далматовском районе при добыче косуль задержаны трое жителей Нижнего Тагила и двое челябинцев. В обоих случаях у нарушителей изъяли оружие и составили протоколы.
В Шумихинском районе тоже отличились жители Челябинской области. Трое мужчин осуществляли незаконную охоту с дороги с применением транспортного средства. Составлен протокол. У нарушителей изъят карабин. Кроме того, в Шумихинском районе задержан автомобиль с группой лиц из Челябинской области, под капотом автомобиля было спрятано зачехленное ружье. Позже подъехал второй автомобиль, в котором находился хозяин ружья. В результате у нарушителей изъято оружие. Составлено два протокола за нарушение правил хранения оружия и за провоз оружия без документов. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении административного дела по производству незаконной охоты.
Помимо этого на территории Рижского и Жужговского охотничьих хозяйств Шумихинского района двое мужчин производили незаконную охоту. Составлено 2 протокола, у нарушителей изъято ружье, которое не зарегистрировано в органах МВД.
В этом же районе задержан местный житель с петлями (ранее был осужден за незаконную добычу лося). Нарушитель доставлен участковым в отделение полиции.
Кроме того, нарушения были зарегистрированы на территориях Каргапольского, Половинского, Шатровского, Щучанского районов.