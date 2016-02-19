Бывший воспитатель оздоровительного лагеря под Нижним Тагилом требует с руководства более 30 тысяч рублей за украденные вещи

Как рассказал Денис, он работал в лагере летом 2015 года воспитателем, во время 1 и 2 смены. Чтобы детям было веселее в лагере, он решил использовать в работе колонки, усилитель и видеокамеру. Между второй и третьей сменой эта техника была украдена.

Привёз в лагерь свои колонки, видеокамеру, усилитель... да много ещё чего (кто был у меня в отряде — не дадут соврать). Что получил в итоге? В пересменку (между второй и третьей сменами) их у меня украли сказал он.

Конечно, в случае кражи необходимо позвонить в полицию. По словам Дениса Мащенко, он так и собирался поступить, но его отговорило руководство лагеря:

Когда я приехал в день заезда 3-й смены и обнаружил пропажу, то предложил вызвать полицию и оформить кражу. Но заведующий лагерем, Новосёлов Андрей Владиславович, сказал, что полицию вызывать не нужно, а стоимость украденного компенсируют после окончания летней кампании. Бортникова Марина Николаевна (директор на летних сменах в 2015 году) присутствовала при этом и просила не завышать цену украденного.

В итоге: срок давности (для заявки в полицию) истёк, денег я не увидел, а когда пришёл в центр на Циолковского, 34, и попросил компенсировать, то Новосёлов сказал своему руководителю, что полицию не вызвали потому, что я был пьян! После этого я был немного в шоке... Больше сотни людей видели меня утром при приёмке детей на 3-ю смену. Я ехал в автобусе с 1-м отрядом до лагеря — никто не видел меня пьяным.

Я был абсолютно трезв, -- уверяет Денис.

Журналисту TagilCity.ru удалось связаться с заведующим лагерем Андреем Владиславовичем. Он рассказал свою версию произошедших событий:

Упомянутый работник проработал одну смену, а вторую не доработал до конца. Полсмены он прогуливал. У меня есть докладные на него от начальника лагеря, есть медицинское освидетельствование от медика лагеря, что он был пьяный.

Что касается пропавших вещей, то за вещи сотрудников администрация ответственности не несет. О каком возмещении может быть речь? Был предварительный разговор, он заломил такую сумму, что это просто нереально. За вещи, которые мы и не видели, он запросил порядка 30-40 тысяч рублей. А что, если он их просто увёз?

Более того, он не заплатил за питание, за вторую смену. С ним была куча проблем. Уже после первой смены мы хотели отказаться от услуг Дениса Валерьевича, но потом уже не было никакой возможности его терпеть, -- рассказал заведующий.

Почему же не вызвали полицию?

Если бы он захотел, то вполне мог вызвать полицию, это его право. Бывает, что в лагере у детей пропадают телефоны, мы вызываем полицию, и они приезжают и разбираются. Кроме того, воспитатель выехал из лагеря за три дня до окончания смены, а потом появился в начале третьей смены и предъявил нам, что у него пропали вещи. Никому на хранение он их не отдавал. Вполне возможно, что он эти вещи сам вывез.

Действительно, вызов полиции расставил бы всё по своим местам, и не было бы такого двоякого толкования событий. Опытные следователи сумели бы установить, что в лагере произошло в действительности. Но воспитатель решил не прибегать к их помощи, считая, что уже поздно.

В пресс-службе полиции Нижнего Тагила сообщили, что нет такого понятия, как «истечение срока подачи заявления»:

В полицию идти никогда не поздно, конечно, нужно обратиться. Никакого срока давности нет.

Но Денис Мащенко решил сам разобраться со своими проблемами. По словам заведующего лагерем, он предпочел сделать это в агрессивной манере:

Денис Валерьевич звонил по телефону директору Марине Бортниковой и угрожал ей, вплоть до физической расправы. Она хотела обратиться в прокуратуру, но я попросил её пока этого не делать. Мы все же детская организация, нам не нужен такой скандал. Но СМС-ки у неё хранятся, в случае чего, нам есть что предъявить.

Он приходил в Центр отдыха в декабре или январе. Мы с ним разговаривали, он сказал, что будет обращаться в прокуратуру. Но, судя по всему, он так этого и не сделал. Так что это было, попытка изымания денег? -- спрашивает себя Андрей Владиславович.

Действительно, что же это было? Редакция TagilCity.ru очень надеется, что среди читателей найдутся очевидцы тех событий, которые смогут рассказать о событиях лета 2015 года в лагере «Северянка» под Нижним Тагилом, и история прояснится.