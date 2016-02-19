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Тагильские полицейские предотвратили нападение на молодого предпринимателя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские полицейские предотвратили нападение на молодого предпринимателя

19 февраля 2016, 19:25ПроисшествияТимофей Данилов
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