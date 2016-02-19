Тагильские полицейские предотвратили нападение на молодого предпринимателя

В начале февраля в отдел полиции №16 поступила информация о готовившимся разбойном нападении. Главной целью преступной операции стала машина тагильчанина – владельца частной фирмы.

Двое злоумышленников не один день следили за жизнью молодого предпринимателя: выучили распорядок дня и ежедневные передвижения по городу, знали, что он паркует свой автомобиль у дома по улице Вязовская.

Нападение намеревались совершить в подъезде, когда предполагаемая жертва приедет на обед. По плану мужчины должны были вырубить жертву битой, забрать машину и перегнать в тихое место, где её бы забрал заказчик. За столь нехилую работенку каждый исполнитель получил бы по 150 тысяч рублей.

Сам предприниматель до последнего отказывался верить в готовящееся преступление и думал, что это приколы друзей.

Серьезно отнесся к сложившейся ситуации лишь тогда, когда сотрудники уголовного розыска представились, назвали свои должности, а при личной встрече и предъявили служебные удостоверения рассказывает он.

Оперативники попросили мужчину оказать содействие в поимке преступников. Решили ловить «на живца». Накануне дня N полицейские рассказали предпринимателю, как нужно вести себя, чтобы не вызвать подозрения, где поставить машину, как вести себя во время задержания злоумышленников.

Операция прошла успешно: на месте были задержаны двое исполнителей. Позже полицейские вышли и на заказчика. Примечательно, что опыт в разбойных нападениях у одного из нападавших уже был: освободился из мест не столь отдаленных около шести лет назад.

Заказчик операции, 23-летний уроженец бывшей союзной республики. Является совладельцем одной из автомоек на Красном Камне. Кто знает: может именно там, во время рабочего дня, он и приметил дорогую иномарку и решил добыть её незаконным способом.

Сейчас в отношении горе-похитителей возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

А несостоявшаяся жертва даже не знает, что было бы хуже: попасть в больницу или стать пешеходом. Ведь предпринимателю постоянно нужно ездить по работе в разные точки города. Да и удар по семейному бюджету был бы немаленький.

Но эта история, как и подобает хорошему художественному фильму, закончилась «хэппи эндом».