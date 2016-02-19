В Екатеринбурге неизвестные подстрелили экс-главу городского УВД
19 февраля 2016, 16:10Происшествия
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Потерпевшего доставили в реанимацию городской больницы.
Сюжеты: Екатеринбург
Покушение на 55-летнего Бориса Тимониченко произошло сегодня утром в подъезде дома на улице Родонитовая. Неизвестный совершил два выстрела: один - в лицо, второй - в грудь. После этого стрелявший скрылся.
На данный момент известно, что после сложной операции врачи дают положительный прогноз. Сейчас полиция изъяла съемки с камеры видеонаблюдения, висевшей над подъездом, в котором застрелили бывшего милиционера. Камера могла зафиксировать стрелявшего.
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