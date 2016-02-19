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В исправительной колонии №13 Нижнего Тагила жительница Севастополя собиралась передать SIM-карту заключенному
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В исправительной колонии №13 Нижнего Тагила жительница Севастополя собиралась передать SIM-карту заключенному

19 февраля 2016, 18:15ПроисшествияТимофей Данилов
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