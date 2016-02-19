В исправительной колонии №13 Нижнего Тагила жительница Севастополя собиралась передать SIM-карту заключенному
19 февраля 2016, 18:15ПроисшествияТимофей Данилов
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Женщина не смогла выдержать еще один день разлуки.
Сюжеты: Нижний Тагил
17 февраля женщина прибыла в ИК №13 на длительное свидание с заключенным. Работники колонии, во время досмотра личных вещей, обнаружили SIM-карту, надежно спрятанную в блокноте. Видимо, жительница Севастополя не могла пережить разлуку с любимым человеком, и решила нарушить закон, только чтобы появилась возможность вести душевные разговоры с заключенным по телефону.
Но такой поступок женщины выглядит, как минимум, странно: мужчина был осужден за грабеж на 1 год и 6 месяцев. И передать SIM-карту она планировала всего за один день до выхода заключенного на свободу.
Теперь нетерпеливая женщина выплатит административный штраф от трех до пяти тысяч рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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