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В Полевском в гибели ребенка под колесами авто винят не только сбежавшего водителя, но и мэра: в городе не чистят дороги (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Полевском в гибели ребенка под колесами авто винят не только сбежавшего водителя, но и мэра: в городе не чистят дороги (ФОТО)

19 февраля 2016, 13:55ПроисшествияТимофей Данилов
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