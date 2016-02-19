В Полевском в гибели ребенка под колесами авто винят не только сбежавшего водителя, но и мэра: в городе не чистят дороги (ФОТО)

Происшествие случилось вечером 17 февраля на улице Зои Космодемьянской. Мальчик возвращался из магазина, но к несчастью, не дошел до дома буквально сотню метров – ребенка насмерть сбила «Хонда» под управлением 26-летнего водителя. Судя по всему, мужчина испугался наказания и покинул место трагедии.

Нашли нарушителя не по видеокамерам, как например, в Нижнем Тагиле несколько дней назад. Водитель сам пришел в отделение ГИБДД с повинной. Автолюбитель поясняет, что заметил мальчика всего за пять метров до столкновения – наезда было не избежать.

Однако, мужчина хорошо известен в ГИБДД: за 8 лет вождения сотрудники ДПС выписали ему не один десяток штрафов за превышение скорости и непредставления преимущества пешеходам. Учитывая такие частые нарушения молодого водителя, оправдания о том, что он не увидел ребенка на дороге, выглядят несколько странно.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Стоит надеяться, что наказание заставит его в будущем вести себя на дорогах по-другому.

Примечательно, что при осмотре места происшествия инспекторы выявили: дороги давно не чистились. А почти половина ДТП происходит как раз из-за того, что проезжая часть не убрана от снега. В ГИБДД обязали главу Полевского привести дороги в надлежащий вид в течение шести часов, но тот эти требования не выполнил. Такое равнодушие обойдется градоначальнику штрафом в 300 тысяч рублей.