23-летний дагестанец расстрелял людей у церкви в городе Кизляр (ВИДЕО)

Установлено, что это 22-летний гражданин республики. Его нейтрализовали на месте преступления, прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по республике Дагестан. Ранее СМИ сообщали, что задержана сообщница стрелявшего, но эта информация был официально опровергнута.

Известно, что молодой человек с ружьём в руках попытался войти в храм, но перед ним закрыли двери, когда увидели оружие. Тогда преступник открыл огонь по женщинам, находившимся снаружи.

В ходе стрельбы погибли 5 человек. Еще четверо были ранены, один из пострадавших – сотрудник полиции, другой – представитель Росгвардии.

По факту убийства и покушения на убийство представителя власти было возбуждено уголовное дело.

В сеть попали кадры, на которых видно, как преступник ведёт себя в последние минуты перед нападением на храм, передаёт «Russia Today на русском».