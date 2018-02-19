66 человек погибли при крушении самолета в Иране
19 февраля, 11:10Происшествия
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Самолет иранской авиакомпании взлетел 18 февраля в 5 утра по местному времени, пропав с радаров через 20 минут. По предварительным данным воздушное судно в условиях туманной погоды врезалось в гору.
На борту внутреннего рейса Тегеран — Ясудж находились 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Информации o выживших не поступало, передают «Новые известия».
Авиакомпания сделала заявление, что самолетом управлял один из опытных пилотов компании, который несколько лет назад смог удачно посадить лайнер при отказавших двигателях. Сейчас причиной катастрофы можно назвать длительный срок эксплуатации воздушного судна — 24 года.
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