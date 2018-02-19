66 человек погибли при крушении самолета в Иране

Авиакомпания сделала заявление, что самолетом управлял один из опытных пилотов компании, который несколько лет назад смог удачно посадить лайнер при отказавших двигателях. Сейчас причиной катастрофы можно назвать длительный срок эксплуатации воздушного судна — 24 года.