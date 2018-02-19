7 мальчиков подвергались сексуальному насилию в детдоме под Челябинском

О произошедшем стало известно от приемных родителей мальчиков. 7 ребят от 10 до 14 лет, которых усыновили 3 семьи, рассказали им, что в интернат под Челябинском регулярно приезжал «друг Сережа», с которым они ездили отдыхать на природу.

По словам детей, на берегу озера компания жарила шашлыки, выпивала, курила сигареты, после чего мужчина отводил ребят в кусты. Там мальчики подвергались насилию. Как утверждают дети, за этим всегда следили педагоги. По словам ребят, в детдом приезжали и другие мужчины, которым педагоги на время отдавали детей.

Следователи начали проверку после рассказов мальчиков. Был задержан подозреваемый в изнасиловании, им оказался 51-летний житель Челябинска. Мужчину поместили в СИЗО, ему предъявлено обвинение по статье, предусматривающей наказание за сексуальное насилие в отношении лица до 14 лет. Также было возбуждено уголовное дело в отношении работников детдома по статье «Халатность», пишет Ura.ru.