Мужчина погиб в Камышлове во время поездки на снегоходе с другом-трактористом (ФОТО)

Поздним вечером 16 февраля компания друзей отдыхала на базе отдыха под Камышловом. Двое мужчин выпивали, после чего один из них решил прокатиться на снегоходе . 40-летний мужчина сел за руль, взяв с собой в качестве пассажира 51-летнего друга.

У водителя снегохода имелись права тракториста. Как пояснил он сам, перед смертельным ДТП он выпил около 100-150 грамм самогона. По предварительной информации, шлемов во время поездки не было ни на водителе, ни на пассажире. Сейчас в ГИБДД проходит проверка, пишет «Новый День».