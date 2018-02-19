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Мужчина погиб в Камышлове во время поездки на снегоходе с другом-трактористом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина погиб в Камышлове во время поездки на снегоходе с другом-трактористом (ФОТО)

19 февраля, 13:50Происшествия
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