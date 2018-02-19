Мужчина погиб в Камышлове во время поездки на снегоходе с другом-трактористом (ФОТО)
19 февраля, 13:50Происшествия
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В поле под Камышловом погиб пассажир снегохода, который решил прокатиться со своим пьяным другом.
Поздним вечером 16 февраля компания друзей отдыхала на базе отдыха под Камышловом. Двое мужчин выпивали, после чего один из них решил прокатиться на снегоходе. 40-летний мужчина сел за руль, взяв с собой в качестве пассажира 51-летнего друга.
В какой-то момент поездки пассажир упал с транспортного средства и погиб от полученных травм до приезда медиков скорой помощи.
У водителя снегохода имелись права тракториста. Как пояснил он сам, перед смертельным ДТП он выпил около 100-150 грамм самогона. По предварительной информации, шлемов во время поездки не было ни на водителе, ни на пассажире. Сейчас в ГИБДД проходит проверка, пишет «Новый День».
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Фото: «Новый День»
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