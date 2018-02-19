Посылка с кокаином вместо крема для депиляции пришла на почту Асбеста (ФОТО)

Из Латинской Америки в Свердловскую область 16 февраля пришла посылка с килограммом наркотических веществ. Ее получатели, два 22-летних жителя города Асбеста, были задержаны сотрудниками ФСБ и таможни. Ведомства подтвердили, что за посылкой следили с момента ее отправления.

Свою причастность к заказу и получению наркопрепаратов задержанные отрицали, заявив, что заказали крем для похудения для последующей продажи, но перепутали его со средством для депиляции.

Стоимость обнаруженного в посылке кокаина оценивается в 15 млн долларов, сообщает Lenta.ru. Сейчас арестованным грозит до 15 лет лишения свободы, в отношении каждого из них возбуждено уголовное дело.

Фото Уральское таможенное управление