Посылка с кокаином вместо крема для депиляции пришла на почту Асбеста (ФОТО)
19 февраля, 10:10Происшествия
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Крупную партию кокаина обнаружили в посылке, которая должна была содержать крем для депиляции.
Из Латинской Америки в Свердловскую область 16 февраля пришла посылка с килограммом наркотических веществ. Ее получатели, два 22-летних жителя города Асбеста, были задержаны сотрудниками ФСБ и таможни. Ведомства подтвердили, что за посылкой следили с момента ее отправления.
Свою причастность к заказу и получению наркопрепаратов задержанные отрицали, заявив, что заказали крем для похудения для последующей продажи, но перепутали его со средством для депиляции.
Стоимость обнаруженного в посылке кокаина оценивается в 15 млн долларов, сообщает Lenta.ru. Сейчас арестованным грозит до 15 лет лишения свободы, в отношении каждого из них возбуждено уголовное дело.
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Фото Уральское таможенное управление
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