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Расчлененная туша коровы была найдена в лесу Алапаевского района (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расчлененная туша коровы была найдена в лесу Алапаевского района (ВИДЕО)

19 февраля, 13:10Происшествия
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