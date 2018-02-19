Расчлененная туша коровы была найдена в лесу Алапаевского района (ВИДЕО)
19 февраля, 13:10Происшествия
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В лесах Алапаевского района была обнаружена туша коровы, погибшей от эпидемии туберкулеза на местной ферме.
Жители деревни Путилово утверждают, что туша коровы выброшена в лес по указанию руководства местного сельскохозяйственного комплекса. С прошлого года на предприятии, после выявленной реакции животных на туберкулин, действует карантин по туберкулезу.
Тушу вывезли вглубь леса, а чтобы скрыть ее принадлежность к кооперативу, отрезали голову и отрубили ноги с клеймом. Непонятно, почему не было вскрытия и сожжения животного из-за введенного у нас карантина рассказал местный житель.
За последние пять месяцев на этом сельскохозяйственном предприятии было уничтожено 175 голов скота. У частных владельцев животные, проявившие реакцию на туберкулез, также подверглись карантинным мерам, пишет «АиФ Урал».
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Фото и видео «АиФ Урал»
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