Расчлененная туша коровы была найдена в лесу Алапаевского района (ВИДЕО)

Жители деревни Путилово утверждают, что туша коровы выброшена в лес по указанию руководства местного сельскохозяйственного комплекса. С прошлого года на предприятии, после выявленной реакции животных на туберкулин, действует карантин по туберкулезу.

Тушу вывезли вглубь леса, а чтобы скрыть ее принадлежность к кооперативу, отрезали голову и отрубили ноги с клеймом. Непонятно, почему не было вскрытия и сожжения животного из-за введенного у нас карантина рассказал местный житель.

За последние пять месяцев на этом сельскохозяйственном предприятии было уничтожено 175 голов скота. У частных владельцев животные, проявившие реакцию на туберкулез, также подверглись карантинным мерам, пишет «АиФ Урал».

Фото и видео «АиФ Урал»