Шедший по тротуару мужчина был насмерть сбит иномаркой в Екатеринбурге (ФОТО)

Очевидцы рассказали, что на месте аварии находились два автомобиля, один из которых залетел на тротуар. На месте ЧП находилась девушка, которая громко плакала. Сбитый мужчина был одет в рабочую форму. Вскоре тело накрыли одеждой сотрудника скорой помощи.

Автоледи, ставшая свидетелем аварии, пояснила, что мужчина был сбит другим автомобилем, который ехал позади неё. Женщина рассказала, что плачущая девушка - это пассажирка иномарки Honda, под колесами которой оказался человек.

Известно, что мужчине за рулём авто 33 года, его водительский стаж составляет 10 лет.

В ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что водитель, сбивший пешехода, вывернул руль вправо и заехал на тротуар, поскольку был уверен, что пешеход собирается перейти проезжую часть в неположенном месте. Тем не менее он не смог пояснить, как мужчина оказался под колесами иномарки. Водитель находился в состоянии шока, пояснили в ведомстве, передает «E1.ru».