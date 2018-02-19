Водитель из Невьянска погиб в ДТП после столкновения с деревом (ФОТО)
19 февраля, 22:35Происшествия
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ДТП со смертельным исходом произошло в Невьянске. Причина аварии пока что не установлена.
19 февраля в Невьянске произошло ДТП с участием местного 39-летнего жителя. Около часа ночи автомобиль «Киа Серато» съехал с проезжей части и врезался в дерево.
По информации издания «Твой континент», водитель в результате аварии погиб. Причина, по которой автомобиль съехал с проезжей части, устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.
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Фото: «Твой континент»
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