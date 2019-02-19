Банда похитителей телефонов и шуб осуждена в Березовском

34-летний и 28-летний жители уральской столицы в 2013 и 2014 годах ограбили меховые магазины, ломбард и магазины сотовой связи.

Кроме осужденных членами банды были и другие злоумышленники, которые на данный момент находятся в розыске.

Все преступления совершались в ночное время суток и тщательно продумывались заранее. Так, нападениям подвергались магазины, в которых на дверях не было решеток. Также преступники предварительно проводили разведку для того, чтобы определить пути проникновения.

В Богдановиче и Сухом Логу банда ограбила магазины сотовой связи на сумму более 760 тыс. рублей, в Каменске-Уральском - на сумму более 260 тыс. рублей, в Арамиле - на сумму более 760 тыс. рублей.

Ломбард в Екатеринбурге был ограблен на сумму более 7,7 млн рублей. Из мехового магазина в Березовском похищены шубы на сумму более 2,7 млн рублей.